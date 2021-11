Des inédits d’Avicii dorment dans un tiroir

Le DJ suédois Avicii, décédé en septembre 2018 à l’âge de 28 ans, a enregistré plusieurs morceaux avec Nile Rodgers. Le roi du disco, fondateur du groupe Chic, a confié sur le plateau de l’émission télé «Skavlan» qu’il aimerait, tout comme Aloe Blacc il y a quelques mois, bien obtenir le droit de les publier. Il n’a pas précisé le nombre d’inédits qu’il avait en sa possession.

On rappellera qu’Avicii et Nile Rodgers étaient proches et complices. L’Américain de 69 ans a coécrit le titre «Lay Me Down» de la regrettée star de la musique électronique et a travaillé sur son premier album, «True». «Nous avons beaucoup écrit ensemble. Il était tellement talentueux. Il ne lisait pas la musique, il ne la comprenait pas techniquement, mais spirituellement et artistiquement, il avait un don. C’était un mélodiste naturel», s’est souvenu le célèbre guitariste

(L'essentiel/jde)