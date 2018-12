Ben Harper de retour à la Rockhal en juin

Au Rock um Knuedler en 2010, à la Rockhal il y a deux ans ou à l'Atelier avec Charlie Musselwhite en avril dernier, Ben Harper a fait forte impression lors de ses passages à Luxembourg. Ses nombreux fans peuvent se réjouir, le maestro sera de retour sur la scène d'Esch-Belval, le mercredi 12 juin prochain.

L'occasion de redécouvrir ses classiques, de ses débuts sur «Welcome To The Cruel World» en 1994 à son dernier album «No Mercy in This Land» paru en mars dernier. Entre folk et rock, funk et reggae, blues et gospel, son style unique s'est exporté aux quatre coins du monde.

Les billets pour cette nouvelle date à la Rockhal seront mis en vente ce vendredi 21 décembre, à partir de 10h, sur le site de la salle de spectacle.

