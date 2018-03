Les Fifth Harmony annoncent leur séparation

Les fans s'y attendaient. Les membres de Fifth Harmony ont annoncé leur séparation via un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Après cinq ans de carrière, trois albums et une poignée de tubes, dont «Worth It», le groupe déclare vouloir prendre une pause.

«Pour être authentiques à nous-mêmes et envers vous, nous avons besoin de temps pour mettre en pause Fifth Harmony, afin de poursuivre des projets solos», écrivent-elles, assurant qu'il ne s'agira que d'une séparation temporaire. Elles espèrent que ce temps leur servira à «apprendre et à grandir». «En faisant cela, nous nous permettons de faire de nouvelles expériences, de gagner en force et en perspective pour revenir plus tard».

Pour rappel, le groupe s'est formé en 2012 lors de la deuxième édition de «X Factor USA». Ally Brooke, Normani, Dinah Jane, Lauren Jauregui et Camila Cabello ont séduit les jurés et les téléspectateurs et ont atteint la troisième place du concours. Après une belle carrière à l'international, le départ soudain de Camila Cabello, en décembre 2016, a mis un frein à cette ascension. Leur dernier opus a moins marché qu'avant et les filles ont même annulé une tournée en Australie. Elles ont rassuré leurs fans en expliquant que toutes les dates de concerts jusqu'à fin 2018 sont maintenues.

(L'essentiel/fda)