Lil Nas X reconnaît s’être «inspiré» de FKA Twigs

Décidément, Lil Nas X est sous le feu de la critique à cause de son clip. Et cette fois pas parce que «Montero (Call Me By Your Name)» pourrait corrompre la jeunesse avec ses images sulfureuses. En effet, de nombreux internautes ont relevé des ressemblances entre le clip du rappeur américain de 21 ans et «Cellophane» de FKA Twigs. Notamment lors des scènes de pole dance et de certains effets spéciaux. Fait plutôt rare dans l’industrie musicale, Lil Nas X a reconnu les faits.

«J’envoie tout mon amour à FKA Twigs et au réalisateur de "Cellophane" Andrew Thomas Huang. Vos visuels sont un chef d’œuvre. Je tiens aussi à remercier Twigs de m’avoir appelé pour m’informer des similitudes entre nos deux vidéos. Je n’étais pas conscient qu’elles étaient aussi proches. Je comprends bien combien tu as dû bosser dur pour faire ce clip. Tu mérites tout mon amour», a posté la rappeur sur Instagram. Son message a été largement «liké», la plupart des followers saluant l’honnêteté du jeune homme. Même FKA Twigs a écrit un commentaire: «Merci à toi pour l’honnête et gentille conversation que nous avons eue. Merci aussi d’avoir reconnu que «Cellophane» vous a inspirés toi et ton équipe créative pour produire ton clip iconique. Ce que tu as fait est incroyable et je te soutiens pleinement dans ton expression et ton courage dans la promotion de la culture de la communauté queer. Tu es une légende».

Il y a donc fort à parier qu’avec ce message, FKA Twigs ne donnera aucune suite à cette affaire et passera l’éponge.

Le clip de FKA Twigs, qui a inspiré Lil Nas X:

(L'essentiel/fec)