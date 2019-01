Benny Blanco, un soutien de poids pour les réfugiés

La crise migratoire que traverse en ce moment l'Amérique ne laisse personne indifférent. Les musiciens non plus. Benny Blanco a réuni sur son morceau «I Found You» Calvin Harris, le DJ le mieux payé du monde, et le chanteur à succès Miguel. L'histoire du clip, sorti le 4 janvier 2019, est bouleversante.

On suit le parcours de Nilda et de son jeune fils Keyden, de leur Honduras natal jusqu'aux États-Unis. On y apprend que la jeune femme a subi une tentative de viol à 15 ans, que le papa de son fils les a abandonnés, qu'elle a choisi de quitter son pays après que ses voisins ont été tués dans une fusillade et qu'elle a été séparée de son enfant en arrivant aux États-Unis.

«Quand j'ai commencé à tourner les images de la vidéo, j'ai réalisé que ce que je voyais était bien trop puissant pour faire un clip lambda», a écrit Benny Blanco sur Instagram. Le producteur des hits de Rihanna, Katy Perry ou Ed Sheeran a précisé qu'il avait suivi Nilda des jours durant du Honduras à New York en passant par le Mexique et le Texas. «La plupart d'entre nous font des choses simples au quotidien: se réveiller dans son lit. On sait où est sa famille, on peut les appeler, les voir. On ne porte pas de bracelet à la cheville en attendant d'avoir l'asile, on n'a pas peur de se faire arrêter et renvoyer dans un pays où sa vie est en danger. Nilda et Keyden ne connaissent pas ce luxe», a expliqué Blanco.

À noter que ce clip poignant a été réalisé avec le concours de plusieurs associations américaines qui viennent en aide aux migrants.

(L'essentiel)