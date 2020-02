Rihanna «aime bien contrarier les fans»

La chanteuse barbadienne, qui fêtera ses 32 ans le 20 février 2020, continue de souffler le chaud et le froid concernant son disque à venir «R9». Alors que fin 2019, dans un post Instagram, Rihanna avait déclaré ne «pas vouloir encore lâcher son disque» sous-entendant qu'il était terminé, la star a fait volte-face dans une interview filmée avec Etonline.com en marge du lancement de sa nouvelle collection de vêtements.

Quand la journaliste lui a demandé où en était la galette, la star a regardé la caméra en face et a mimé trois points de suspension avec son index comme pour signifier que ce projet était en pause. «À suivre, a-t-elle glissé malicieusement. J'aime bien contrarier un peu mes fans. Bon, ils me contrarient parfois aussi, alors je le leur rends bien.» Histoire de ne pas se mettre complètement à dos ses aficionados qui estiment qu'elle se concentre trop sur sa marque de fringues et pas assez sur la musique, elle a répondu: «La mode, c'est aussi de la créativité avant tout. Peu importe le support, je m'éclate en étant créative».

Dans un autre entretien, avec «The Cut», RiRi a quand même lâché quelque chose qui ravira ceux qui attendent impatiemment son disque: «Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, je serai en studio. Je me réjouis vraiment. Surtout que je vais y travailler avec quelqu'un avec qui je voulais bosser depuis des années». Face à l'insistance du média, Rihanna a fini par avouer que la personne en question n'était autre que le faiseur de tubes Pharrell Williams. De plutôt bonne augure.

(L'essentiel)