Billie Eilish interprète le thème du prochain 007

Billie Eilish a sorti jeudi le clip du nouveau thème du prochain James Bond, «No Time to Die». On y voit l'interprète de Bad Guy chanter dans un studio sombre, dans cette vidéo réalisée par Daniel Kleinman. En musique, un thème est un motif mélodique ou rythmique, suffisamment typé pour être facilement reconnaissable et suffisamment riche pour être développé, varié, transposé ou transformé.

La chanson a été produite par le frère de Billie Eilish, Finneas. Tous deux, grands fans de 007, n'arrivent pas à croire qu'ils ont eu la chance de composer et d'enregistrer le thème d’un James Bond. «C'est fou de participer à tout ça. Pouvoir composer la chanson thème d'un film qui fait partie d'une série aussi légendaire est un immense honneur», a déclaré Billie Eilish, reprise en chœur par son frère.

«Écrire la chanson thème d'un film de James Bond est quelque chose que nous avons rêvé de faire toute notre vie. Il n'y a pas de thème de cinéma plus emblématique que celui de «Goldfinger» et «Live and Let Die». Nous nous sentons tellement chanceux de jouer un petit rôle dans une oeuvre aussi légendaire. Vive 007 ! ». Retrouvez la BA du 25e opus des aventures de l’espion britannique ci-dessous.

La sortie de ce nouvel opus, intitulé en français «Mourir peut attendre», a été repoussée du 12 novembre au 2 avril 2021.

(L'essentiel)