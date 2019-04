Disturbed vers de nouveaux territoires

Depuis sa reformation en 2015, Disturbed vit une véritable histoire d’amour avec son public européen. Si ses apparitions y étaient dans un premier temps assez rares, le groupe de metal américain s’est bien rattrapé depuis. La bande emmenée par le chanteur David Draiman et le guitariste Dan Donegan foulera ainsi samedi le sol luxembourgeois pour la troisième fois en trois ans, après des concerts mémorables à la Rockhal en juin 2016 et mars 2017.

Disturbed

Samedi, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval. Concert complet.

Après avoir orchestré son grand retour avec «Immortalized» à l’été 2015, la formation de Chicago est revenue l’automne dernier avec «Evolution». Comme son titre l’indique, ce septième album studio a vu Disturbed s’aventurer sur de nouveaux territoires. Dans la lignée de leur reprise du classique de Simon & Garfunkel «The Sound of Silence», les Américains ont proposé toute une série de ballades rock, à l’image du second single «A Reason to Fight», une chanson en hommage aux récentes disparitions d’icônes des scènes rock et metal, et qui aborde les thèmes de l’addiction et du suicide.

Mais que les fans de la première heure se rassurent, le groupe de l’Illinois a par ailleurs aiguisé un son plus heavy metal, comme sur le premier extrait de l’album, «Are You Ready». Quoiqu’il en soit, les nombreux fans de Disturbed, qui seront encore près de 6 000 ce week-end, sont prêts à accueillir comme il se doit ces mastodontes de la scène metal, épaulés par le groupe Skindred en ouverture.

(Cédric Botzung/L'essentiel)