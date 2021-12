Springsteen vend ses titres... 500 millions de dollars

La cession comprend le catalogue de musique enregistrée de la star ainsi que son œuvre d’auteur-compositeur, y compris des succès planétaires comme le single «Born in the USA», selon des sources proches du dossier citées par les deux médias. Aucune annonce publique n'a été effectuée. Une porte-parole du groupe Sony a refusé de commenter et Sony Music n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l’AFP.

