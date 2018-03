Le surdoué Steven Wilson s’offre une parenthèse pop

Steven Wilson n’a plus grand-chose à prouver. Roi de la scène progressive rock avec Porcupine Tree, groupe avec lequel il a sorti une dizaine d’albums depuis sa création en 1988, le musicien britannique s’est ensuite lancé en solo, en 2009, avec un premier album sous son propre nom, «Insurgentes». Quatre autres disques suivront, «Grace for Drowning» (2011), «The Raven That Refused to Sing (And Other Stories)» (2013), «Hand. Cannot. Erase.» (2015) et «To the Bone», paru à la fin de l’été dernier.



Sur ce cinquième opus, Steven Wilson délaisse quelque peu les rivages du prog pour puiser son inspiration dans certains disques pop majeurs de sa jeunesse, de «So», de Peter Gabriel, à «Hounds of Love», de Kate Bush, en passant par «The Colour of Spring», de Talk Talk, ou encore «The Seeds of Love», de Tears for Fears.



Un choix sincère pour ce multi-instrumentiste ultra talentueux, dont les remasters sont aussi très prisés. Et un choix gagnant, puisque l’album «To the Bone» s’est classé troisième dans les charts britanniques. Un artiste à voir sur scène.

• Steven Wilson. Samedi, 20h30, à la Rockhal, à Esch-Belval. Entrée: 35/46 euros

(Cédric Botzung/L'essentiel)