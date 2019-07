Himesh Patel joue des chansons des Beatles

Et si vous vous réveilliez dans un monde où personne ne connaît les Beatles? Voilà ce qui arrive au personnage interprété par Himesh Patel. Un inconnu qui ne le restera pas longtemps.

«Yesterday», le film de l'été





Un aspirant auteur-compositeur-interprète (Himesh Patel) ne résiste pas à la tentation de prendre à son compte les chansons des Beatles, dont, étonnamment, personne autour de lui n'a entendu parler. Le succès est fulgurant Outre le fait de rendre hommage au répertoire des prodiges de Liverpool, de broder une jolie comédie romantique (avec la très fraîche Lily James) et d'égratigner le showbiz, Danny Boyle et son scénariste ont trouvé des rebondissements souvent inattendus.

Comment avez-vous décroché ce premier rôle au cinéma?

Je jouais dans une pièce de théâtre à New York quand j'ai reçu un courriel de mon agent évoquant «un film de Danny Boyle avec des éléments musicaux». Il n'y avait pas de scénario à ce moment-là, donc je devais lui envoyer un monologue d'une pièce et interpréter une chanson de Coldplay de mon choix. Ensuite, j'ai rencontré Danny Boyle et Richard Curtis à Londres, cette fois après avoir lu le scénario, dont j'ai trouvé l'idée géniale. J'ai passé une audition de 45 minutes pendant laquelle j'ai interprété des chansons et donné la réplique à Danny, qui est formidable pour ça parce qu'il a une énergie incroyable. Un peu plus tard, j'ai auditionné encore une fois.

Manifestement, vous saviez chanter et jouer d'instruments?

Oui, bon, je ne me décrirais pas comme un musicien, parce que j'ai des amis musiciens qui eux savent vraiment jouer, mais je pouvais chanter. J'ai appris à jouer de la guitare tout seul pendant environ dix ans, plutôt mal, mais apparemment suffisamment bien pour décrocher le rôle. Petit, je jouais du piano mais j'ai arrêté par la suite. Je me suis entraîné à jouer correctement de la guitare pour le film.

Connaissiez-vous suffisamment bien le catalogue des Beatles pour jouer leurs chansons?

Pas pour les jouer, non. J'ai suivi un cours intensif avec un musicien anglais génial, qui m'a donné l'assurance nécessaire pour le faire sans être intimidé et permis d'apprécier ces merveilles. Je me suis éclaté en apprenant ces chansons et en créant nos propres versions puisque dans notre film, elles n'existent pas.

Ed Sheeran vous a-t-il donné des tuyaux pour incarner une pop star?

Je lui ai demandé comment c'était de se produire dans des stades pour me faire une petite idée, puisque je donne un concert maous dans une scène de notre film. Il m'a répondu que le public devient un «blob» (NDLR: une «goutte») dans sa tête et donc qu'il joue pour un blob. C'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné!

La morale du film pour vous, c'est «All You Need is Love»?

Oui, c'est une des choses qu'on essaie de promouvoir. L'importance de croire à la vérité et à l'amour parce que ce sont des choses essentielles dans le monde d'aujourd'hui. Et je suis très fier d'avoir fait un film qui rappelle aux gens le pouvoir et l'importance de ces choses.

Vous avez le même âge que Dev Patel, lui aussi révélé par Danny Boyle dans «Slumdog Millionaire»…

J'admire beaucoup Dev, déjà depuis la série «Skins» parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un de mon âge d'origine indienne à la télé. Je ressens la responsabilité de jouer une grande variété de personnages pour que de jeunes acteurs de mon milieu se disent qu'ils peuvent en faire de même.

Dans l'univers du film, il n'y a ni Beatles, ni Coca, ni cigarettes. Sans quoi ne pourriez-vous pas vivre?

Le chocolat, je crois. J'essaie de l'éviter ces derniers temps mais… (Rires).

