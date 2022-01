«Mes proches me font garder les pieds sur terre»

Propulsée star de la pop grâce au succès de son premier album, en 2017, Dua Lipa, qui a fait ses premiers pas en tant que mannequin, aurait pu vite perdre toute notion de la réalité. Heureusement pour elle, ses proches ont toujours été à ses côtés. «Mon entourage est très restreint. Ma famille et mes amis me font garder les pieds sur terre. Et cela me réconforte de savoir que des choses concernant mon intimité ne fuiteront pas à mon insu», confie la chanteuse de 26 ans à WSJ. Magazine.

La Britannique, qui s’est séparée du top Anwar Hadid en décembre 2021 après deux ans de relation, a toujours fait en sorte de préserver au maximum sa vie privée. «Avec le temps, j’ai réalisé à quel point les gens connaissent peu de choses de moi. J’ai accepté le fait qu’ils puissent penser ce qu’ils veulent à mon sujet, mais personne ne sait vraiment ce qu’il se passe derrière les portes fermées».

L’artiste d’origine albanaise est aussi revenue sur son pays natal. «C’est une très grande part de qui je suis. Le fait que mes parents soient venus en Angleterre, en tant que réfugiés, a toujours été quelque chose qui m’a vraiment touchée», dit-elle. Et l’interprète de «New Rules» d’ajouter avec une certaine tristesse: «Je lis beaucoup de commentaires d’internautes me disant que je n’ai pas de pays, que je n’ai pas d’identité, que le Kosovo n’existe pas. J’ai vécu au Kosovo, je connais les vies qui y ont été perdues, assure-t-elle. Alors quand quelqu’un nie mon identité et mon expérience, il m’est difficile de prendre du recul et de ne pas en parler. C’est donc quelque chose que je ferai toujours».

(L'essentiel/lja)