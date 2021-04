Il soutient ses potes écossais face à Demi Lovato

Entre Écossais, on se serre les coudes. Dans une vidéo postée sur Twitter ce jeudi, Lewis Capaldi a incité ses fans à acheter ou streamer le premier album de The Snuts, «W.L.», un groupe qu’il connaît bien puisque ses membres et lui ont grandi dans la même ville, West Lothian. Le but de Capaldi est que le disque de ses potes arrive en première place des charts britanniques devant «Dancing with the Devil… The Art of Starting Over» de la star américaine Demi Lovato.

Dans une de ses vidéos pleines d’humour dont il a secret, Lewis dit: «Salut, c’est Lewis Capaldi. Et voici mon chien Frank. Je suis sur le point de ramasser le petit caca qu’il a fait sur un journal dans ma cuisine. Pendant que je suis en train de faire ça, j’ai pensé à vous demander à vous tous d’aller acheter, télécharger ou streamer le tout nouvel album de The Snuts, «W.L.», qui est sorti vendredi dernier (ndlr: le 2 avril 2021). Il est très proche de la première place (ndlr: dans les charts). C’est un peu les garçons contre Demi Lovato», a raconté le chanteur de 24 ans. L’interprète du tube «Someone You Loved» a précisé que tout le monde aimait Demi, mais que parfois «il fallait savoir faire des sacrifices».

The Snuts, qui avaient fait certaines premières parties de Capaldi, ont naturellement partagé le post: «Quand tu crois que The Snuts ont joué tous les as de leur jeu. Et d’un coup, sorti de nulle part, ils lâchent la bombe Capaldi». Reste maintenant à savoir si ce coup de pouce aura eu l’effet escompté. Réponse dans une semaine, lors de la sortie du prochain classement du hit-parade.

(L'essentiel/fec)