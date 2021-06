«Balayer le cafard et tout le stress»

«L'essentiel»: Comment avez-vous géré la pression après le succès de «Sainte-Victoire»?

Clara Luciani: Un deuxième album, c'est toujours un peu compliqué, qu'il y ait succès ou non. Le premier album, j'ai l'impression de l'avoir écrit en 25 ans car je me suis nourrie de souvenirs, de sensations, de voyages. Là, il faudrait faire au moins aussi bien en deux ou trois ans, ce qui n'est pas une mince affaire.

«Cœur» a-t-il été composé pendant la pandémie?

J'ai commencé en mai 2019, mais ça s'est poursuivi jusqu'au début 2021. Donc c'est un album qui a été marqué par la pandémie, et qui a même été réalisé en réponse. J'ai eu envie de balayer tout ce cafard et ce stress d'un coup de baguette magique disco et d'envoyer tout le monde danser.

L'amour reste au cœur du disque.

Oui, car l'amour est au cœur de ma vie et de celle de beaucoup de personnes. Tout gravite autour du cœur chez moi.

Le groove est omniprésent. L'envie de faire danser était-elle la priorité?

Il y avait déjà une basse très présente sur le premier album et sur «La Grenade». Mais ça vient du fait d'avoir ressenti le besoin d'écouter des chansons très dansantes pour me sortir de mon cafard pendant la pandémie: Abba, les Jackson Five, Arcade Fire, et même Claude François, Sheila ou Dalida. J'ai eu envie d'offrir à mes auditeurs un disque qui serait une invitation au voyage, une bouffée d'oxygène. Il a été produit dans une volonté d'ouvrir les fenêtres et de faire entrer le soleil.

Il y a un invité de marque sur le disque, c'est Julien Doré.

J'ai effectivement demandé à mon ami Julien Doré de bien vouloir me prêter sa belle voix suave sur le morceau «Sad & Slow». On est proches et nos voix ensemble c'est de l'ordre de l'évidence.

(L'essentiel/ Recueilli par Cédric Botzung )