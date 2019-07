Du bon son et un petit couac au Tomorrowland

Le maous événement électronique de Boom, en Belgique, a pris fin dans la nuit de dimanche dernier avec la performance de 3 Are Legend, pseudo derrière lequel se cachaient les stars de l'EDM Dimitri Vegas, Like Mike et Steve Aoki. Aux platines, le trio a passé en revue les plus grands classiques de la dance music de ces quinze dernières années, clin d'œil au 15e anniversaire du Tomorrowland.

Cette édition, qui s'est tenue sur deux week-ends, a été marquée par de nombreux live électroniques mémorables et un gros couac: celui de Mattn. L'ex-mannequin de 26 ans a été victime d'«un problème technique» qui a stoppé net son set durant de longues minutes. Traitée d'amatrice sur les réseaux sociaux (pareille mésaventure lui était déjà arrivée en 2016), la Belge a dit ne pas comprendre «toutes ces réactions haineuses» à son égard.

Mattn - Tomorrowland Belgium 2019

(L'essentiel/jde)