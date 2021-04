Proche de Diddy, Black Rob est mort à l'âge de 51 ans

Une semaine après le décès de DMX à l'âge de 51 ans, le monde du hip-hop pleure la mort d'un autre rappeur phare des années 2000. L'artiste new-yorkais Black Rob, signé à l'époque sur le label de Diddy Bad Boy Records, s'est éteint à l'âge de 51 ans à l'hôpital d'Atlanta. Les causes de son décès n'ont pas été révélées, mais l'artiste avait confié avoir souffert de plusieurs attaques depuis 2015.

La vidéo en question avait d'ailleurs suscité l'inquiétude des fans. Lors d'un hommage rendu à DMX, Black Rob était apparu dans un état inquiétant, alité et très mal en point. Il expliquait être sans domicile fixe: «C'est très dur. Je n'ai plus de maison où vivre. J'ai besoin de me reposer, tout cela est en train de me tuer».

Malgré une vague de soutien dans la communauté hip-hop, les craintes se sont malheureusement confirmées. Sa sortie de l'hôpital avait pourtant été annoncée par un de ses anciens collègues de label. Samedi, son décès a été confirmé par DJ Self.

Membre éminent de la team «Bad Boy» après le décès de The Notorious B.I.G., Black Rob s'est fait connaître du grand public il y a une vingtaine d'années en signant l'un des plus gros hits de la fin des années 90 avec le single «Whoa!». Son album «Life Story» a été certifié disque de platine. Le rappeur s'est également fait remarquer sur le troisième album de Diddy «The Saga Continues...», un projet qui a fait la part belle aux signatures de l'époque.

Force est de constater qu'une certaine malédiction a frappé les protagonistes les plus importants. Le rappeur Loon est sorti de prison après 9 ans d'incarcération, G-Dep a été condamné à 15 ans de prison pour meurtre en 2011 et Black Rob est décédé samedi. De Pete Rock à Chuck D, de nombreuses légendes du rap new-yorkais lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

All this death in hip hop really SUCKS!!! R.I.P. DMX & Black Rob! I cant believe i just said that. Just dont sound right no time to grieve 1 death anymore X just died last week and BR dies today ????‍♂️