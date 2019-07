Diddy annonce le retour de «Making the Band»

Le petit écran continue de recycler. Diddy vient d'annoncer qu'il avait signé avec MTV pour faire revenir «Making the Band», le célèbre télécrochet du début des années 2000. «J'ai pris ma décision... «Making the Band» revient! Ce sera une recherche mondiale de talents. Téléchargez vos auditions en utilisant le hashtag #MTBcasting!», a écrit le rappeur et producteur sur Instagram.

Si l'Américain de 49 ans se relance dans l'aventure de la formation d'un groupe de musique, ce n'est pas uniquement pour les fans de musique et les artistes en herbe, mais aussi, et surtout, pour lui. «Je pense vraiment que je vais m'amuser. Et je pense, non, je sais, que je vais créer le plus grand groupe du monde», a-t-il dit dans la vidéo accompagnant l'officialisation du retour de l'émission pour 2020.

Cinq groupes créés

Du côté de MTV aussi, on est ravi. «Nous ne pourrions pas être plus heureux d'accueillir à nouveau l'incomparable Sean Diddy Combs dans sa maison légitime, ici, sur MTV. «Making the Band» était en avance sur son temps. Partout, les fans réclamaient son retour et ils doivent s'attendre à la plus grande et la plus emblématique des saisons», a révélé la présidente du divertissement de la chaîne.

Diffusé entre 2000 et 2001 sur ABC, «Making the Band» s'est vraiment fait connaître en 2002 sur MTV grâce à l'arrivée de Diddy. En neuf ans, le télécrochet a permis la création de cinq groupes – O-Town, Da Band, Danity Kane et Day 26 – et révélé le chanteur Donnie Klang.

