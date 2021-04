Leur reprise de «Marine» ne fait pas l'unanimité

Les chanteuses Camélia Jordana, Vitaa et Amel Bent ont dévoilé «Marine», 1er extrait de leur album «Sorore» à paraître le 4 juin 2021. Cette reprise R’n’B d’un titre culte de Diam’s, écrit en 2004 contre la politicienne française d’extrême droite Marine Le Pen, ne fait pas l’unanimité auprès des fans de la rappeuse retirée du circuit depuis 2012. Loin de là. «Et dire que le trio a gâché la chanson. Avec Diam’s, c’était sincère. Il y avait de la rage. Un massacre la nouvelle version… on dirait une comptine», «Navré qu’elles aient touché à ce classique», «Je suis venue ici parce que mes oreilles ont eu trop mal après une certaine reprise et que j’avais besoin de l’original», ou encore «Non les 3 cruches, laissez Diam’s et Marine tranquilles», peut-on découvrir dans les commentaires sur la chaîne YouTube de Diam’s.

Sur Twitter, les réactions des aficionados de Diam’s ne sont pas plus fleuries. «Autant je suis fan de la version de Diam’s, mais là! Y a tout à jeter, c’est faux, surjoué, ridicule, mauvais! Il n’y a vraiment rien à garder de cette reprise!» «Diam’s, stp, ne les laisse plus jamais faire ça», «J’ai les oreilles qui saignent. On ne touche pas à Diam’s, putain», ou encore «Un trio de Vitaa, Camélia Jordana et Amel Bent… Je pensais que 2020 était la pire année de tous les temps, mais 2021 ta cruauté n’a pas de limite!» peut-on lire.

Diam’s, Mélanie Georgiades de son vrai nom, n’a pas publiquement livré son avis sur la reprise du trio. On sait juste qu’elle a donné son accord pour celle-ci, comme l’a expliqué son amie Vitaa sur le plateau de «Quotidien» le 5 avril dernier.

(L'essentiel/jde)