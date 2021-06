«Le pire, c’est de perdre mon accent français»

Avec le succès planétaire de «Lupin», qui a été l’une des séries les plus regardées de 2021, l’acteur français de 43 ans s’est forgé une stature internationale. La suite des aventures du gentleman cambrioleur est disponible dès ce vendredi sur Netflix.

Que vous inspire le carton de «Lupin»?

Il y a un plaisir unique de savoir que des gens du monde entier partagent une expérience commune en regardant un film ou une série. Comme tout artiste, mon but est d’apporter des émotions au plus grand nombre. Grâce à «Lupin», des gens en Asie ou en Amérique du Sud peuvent voir les épisodes au même moment. C’est unique et magique!

Vous êtes père de cinq enfants. Est-ce qu’ils sont fans de votre personnage?

Ils ont autre chose à faire que de regarder leur père faire l’acteur, mais je sais qu’ils sont fiers de moi. Nous nous sommes installés à Los Angeles pour vivre comme n’importe quelle famille loin des regards et ça marche! Même si on est loin de la France et de mes amis.

Comment organisez-vous votre vie entre Paris et Los Angeles?

Je fais des allers-retours aussi souvent que cela est nécessaire pour mon travail. Si nous sommes en période de vacances scolaires, ma famille me suit, sinon elle reste en Californie pour les études des enfants.

Êtes-vous devenu totalement bilingue depuis que vous vous êtes installé aux États-Unis?

Je me débrouille, mais c’est loin d’être évident. Quand on sort au restaurant, j’arrive à me faire comprendre, mais à la moindre hésitation, un de mes enfants prend la parole à ma place (rires). Le pire, c’est d’arriver à perdre mon accent français. Il me suffit d’écouter mes enfants parler pour entendre la différence. Eux sont totalement bilingues et ils se sont intégrés à la culture américaine sans problème.

Quel est le secret de votre réussite au niveau mondial?

Mon arme secrète, c’est mon épouse. Je ne serais rien sans elle, Hélène est mon roc.

(L'essentiel/Henry Arnaud)