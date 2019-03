La réponse à «Leaving Neverland»

Le 25 juin 2019, cela fera 10 ans que le roi de la pop est décédé. TF1 a choisi ce jour pour diffuser un documentaire qui se veut une réponse à «Leaving Neverland», film dans lequel la star est accusée de pédophilie.

D'une durée de 90 minutes, ce docu a été tournée pendant un an et demi entre Paris et Los Angeles, révèle Télé Star. L'idée, selon le réalisateur, Gilles Ganzmann, est d'expliquer pourquoi Michael Jackson était à ce point épuisé à la fin de sa vie et pour quelle raison il était devenu accro aux médicaments, a expliqué Ganzmann au magazine français.

«On va aussi revenir sur l'enfance qu'il n'a jamais eue et qui éclaire tellement de choses de sa vie d'adulte», a ajouté le producteur, Christophe Koszarek. Pour ce faire, le réalisateur a interrogé les frères, le père et l'épouse de Jackson, ainsi que plusieurs de ses ex-employés. «On va faire parler une nièce de Michael, Brandi Jackson, qui a été la petite amie de Wade Robson pendant la période où il prétend avoir été abusé et qui nous explique comment il profitait de la générosité de la star», a conclu Koszarek.

(L'essentiel/jfa)