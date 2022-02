En croissance, Disney+ revient sur Netflix

Parmi les derniers grands acteurs du secteur à publier ses résultats, Disney+ a annoncé mercredi avoir gagné 11,7 millions d'abonnés durant les trois derniers mois de 2021. Globalement, les résultats de l'empire du divertissement «en disent beaucoup sur les marques fortes de Disney et sa capacité à s'élever au-dessus de la concurrence sur un marché des médias numériques de plus en plus encombré», a commenté Paul Verna, analyste pour le cabinet Insider Intelligence.

Le chiffre de Disney tranche avec Netflix. Le vétéran a quasiment le double d'abonnés, mais n'a gagné que 8,2 millions de comptes payants sur la période, pour finir l'année à 221 millions. «Disney est parti pour donner du fil à retordre à Netflix», prévient Tuna Amobi, analyste au sein du cabinet CFRA. «Ils sont sur une trajectoire plus rapide et ce n'est pas surprenant. (...) Disney possède une énorme réserve de contenus, des noms reconnus et des franchises mondiales».

Lancé en novembre 2019, il y a à peine plus de deux ans, Disney+ joue tout sur la croissance, et ne vise l'équilibre qu'en 2024. Disney prévoit de consacrer une enveloppe de 22 milliards de dollars à ses contenus (hors sport) en 2022, avec des séries en pagaille et plus d'un nouveau film par semaine dans les tuyaux. Et même si le service gagne encore beaucoup d'abonnés aux États-Unis, à la différence de Netflix, qui a déjà quasiment saturé le marché, la bataille se joue aujourd'hui à l'international, où le nombre de comptes payants a cru de 40% en un an.

Un gâteau qui grossit

À l'instar d'Amazon Prime Video, Disney suit le modèle de Netflix et a mis en chantier pas moins de 340 programmes originaux produits hors des États-Unis, qui devraient être disponibles d'ici un an et demi à deux ans, a indiqué mercredi, le PDG, Bob Chapek.

«Nous venons juste de créer une nouvelle entité pour orienter le développement de ce contenu, pour maximiser les chances d'avoir un succès mondial», a expliqué le dirigeant. Déjà détenteur d'un catalogue sans équivalent, avec Marvel, Pixar ou Star Wars, Disney rêve d'un hit étranger à la «Squid Game».

Le géant de Burbank (Californie) n'est aujourd'hui présent que dans environ 60 pays, contre plus de 190 pour Netlix, mais ambitionne d'en ajouter 100 de plus d'ici 2023. «C'est là que vous verrez les chiffres d'abonnement à niveau» par rapport à Netflix, anticipe Tuna Amobi.

Symbole de cette lutte acharnée pour conquérir de nouveaux territoires, l'Inde, où Netflix, Disney et Amazon jouent des coudes pour tenter de capter une part de ce marché qui ne comptait encore l'an dernier que 70 à 80 millions d'abonnés payants à un service de vidéo en ligne, dans un pays de 1,4 milliard d'habitants.

Netflix n'a pas hésité à y baisser ses prix, fin décembre, pour rester compétitif, à contre-courant de sa politique tarifaire actuelle, tandis que Disney s'appuie sur sa filiale Hotstar, leader du marché indien mais dont les revenus par abonné sont inférieurs de plus de 80% aux autres pays d'implantation de Disney+.

(L'essentiel/AFP)