Une touche résolument rock pour le Siren's Call

Ce sont indiscutablement les chouchous de l'Atelier. Les Britanniques Foals seront la tête d'affiche du Siren's Call, le samedi 27 juin prochain. «Nous les avions programmés en 2011 à Neumünster, et dès le lancement du festival, nous savions que nous voulions les faire revenir», expliquait Michel Welter, le programmateur du festival. Ce sera la cinquième venue des Londoniens au Grand-Duché, qui se sont déjà produits à l'Abbaye de Neumünster, au Rock-A-Field et à l'Atelier.

Mardi matin, les organisateurs du festival ont annoncé la programmation de la quatrième édition du festival indie et electro, qui devrait encore être complétée par quelques noms. Aux côtés de Foals, on retrouvera Nothing But Thieves, groupe indie-rock de l'Essex, qui a déjà joué à l'Atelier en 2017 et qui a fait les premières parties de Muse.

Les rockeurs suédois Viagra Boys, la pianiste polonaise Hania Rani, la productrice électro allemande Josin seront également à l'honneur, tout comme l'indie-pop des Britanniques The Howl & the Hum. Joanna, Charlotte Bridge et le Luxembourgeois Chaild compléteront cette affiche 2020.

«C'est toujours une remise en question à chaque édition, mais nous essayons de faire une programmation sans compromis, qui touche un certain public» reconnaissait Michel Welter, à propos d'un festival dont le prix d'entrée est de 58 euros, qui se déroulera dans six lieux différents, et qui proposera pour la première fois une pièce de théâtre.

(Cédric Botzung/L'essentiel)