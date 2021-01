«Nous ne nous sommes vraiment fixé aucune limite»

«L'histoire que nous avons voulu raconter sur notre nouvel album est en fait celle d'une transformation. Ça commence par le bigbang, une explosion de colère et d'égocentrisme, suivie par l'excès avant le retour du karma, avec la solitude et la dépression. Il s'agit en fait d'une histoire banale que tout le monde connaîtra un jour dans sa vie», nous explique le batteur Laurent Kessel, en parlant du nouvel album du groupe luxembourgeois «Scarred». Les cinq membres font du death metal, un sous-genre musical extrême du heavy metal, qui peut sonner chaotique aux oreilles des non initiés. Mais dès la première écoute, l'énorme complexité, qui révèle une histoire plus profonde, ne devrait pas même échapper aux plus novices du genre.

À l'instar du nom du groupe, l'album s'intitule «Scarred». Un choix mûrement réfléchi. «Beaucoup de gens pensent qu'on a voulu montrer par là qu'on avait finalement trouvé notre style. Mais ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. En fait, c'est l'album le plus personnel. Quand on a cherché un titre pour l'album, on s'est aperçu qu'on ne faisait que raconter notre propre histoire dans les morceaux», poursuit Laurent Kessel.

Le groupe n'en est pas à ses débuts sur la scène musicale luxembourgeoise. Formé en 2003, il a déjà sorti un EP et deux albums. Le dernier, «Gaia-Medea» est même paru au Japon. Depuis, huit années se sont écoulées, durant lesquelles «Scarred» a dû faire face à l'absence temporaire de son guitariste Diogo, à plusieurs changements au niveau des membres du groupe et à des problèmes personnels. Malgré toutes les difficultés, les Luxembourgeois ont réussi, après cette longue pause, à canaliser leurs déboires et à en faire un album metal monstre.

Après une intro en douceur, le groupe envoie du lourd sur «Mirage». Malgré des attaques de basse effrénées et des breaks groove, on assiste, dès le premier morceau, à des passages atmosphériques, rappelant ceux de vieux classiques prog-rock, chargés de mélancolie. Un sentiment d'ailleurs confirmé par le batteur: «Pour le coup, on s'est vraiment défoulé et on ne s'est fixé aucune limite. Cette mentalité de niche, selon laquelle on n'a le droit de faire que du death metal, ce n'était plus ce que nous voulions», dit-il.

Même si on trouve toujours, par-ci, par-là des éléments death metal, l'effet de libération créative est omniprésent sur «Scarred». Entre brutalité et mélancolie, entre discordance et harmonie, il n'y a souvent que quelques mesures; les rythmes sont saccadés, certains passages se fondent souvent presque subrepticement et très naturellement avec d'autres parties du morceau. Entre head-banging et attaques de riffs, on tombe subitement sur des morceaux instrumentaux acoustiques tels que «Prisms» ou le sublime «Lua», qui marquent un retour au calme, comme si l'auditeur se trouvait subitement dans l'œil du cyclone.

Le travail des cinq Luxembourgeois ne manque pas de convaincre, tant au niveau de l'écriture que par leur savoir-faire. Le nouveau chanteur, Yann Dalscheid, a la volonté de rompre avec les clichés du death metal en jouant de variations au niveau de la voix, les guitares de Diogo Bastos et Vincent Wilquin pétaradent avec précision; quant au bassiste, Bertrand Pinna, et au batteur, Laurent Kessel, ils fournissent la base tonitruante de cette histoire compliquée qui n'a de cesse de faire des va-et-vient. «Certains moments du début reviennent plus tard dans l'album, que ce soit dans les mélodies, dans les paroles ou encore dans un break de batterie», précise Laurent Kessel. Au bout de 55 minutes, le tour de force luxembourgeois s'achève avec «Yours Truly», un morceau 100% instrumental, qui ferait presque penser à une intro jouée à l'envers et qui souligne le caractère conceptuel. «Scarred» se doit d'être digéré... avant de remettre le couvert de plus belle.

«L'écriture du prochain album est déjà à moitié terminée»

Coronavirus oblige, le groupe luxembourgeois se voit, lui aussi, obligé de renoncer à la présentation de leurs nouveaux morceaux sur scène. C'est pourquoi ils ont décidé de mettre les bouchées doubles dans la réalisation de vidéos pour chacun de leurs morceaux. «On veut vraiment se concentrer de manière intensive sur la préparation d'un concert live, ce qu'on a le temps de faire en ce moment». D'ailleurs, à en croire le batteur, l'écriture du prochain album est déjà à moitié terminée. «Après une pause de huit ans, on ne fera peut-être plus que des pauses de deux ans, qui sait?», conclut-il.

