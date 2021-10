Après 19 saisons, l'agent Gibbs a dit adieu à «NCIS»

«NCIS», qui compte désormais trois spin-off, vient de perdre sa star. Mark Harmon, qui jouait le rôle de Gibbs dans la série depuis 2003 et 418 épisodes, a fait ses adieux à ses camarades et aux téléspectateurs de CBS. Des rumeurs concernant son départ circulaient depuis plusieurs mois, mais le secret de son départ avait été bien gardé.

Il n’est cependant pas exclu que l’acteur de 70 ans, revienne faire une apparition dans la suite de la saison 19, commencée le 20 septembre aux États-Unis. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Steven D. Binder, l’un des producteurs exécutifs de «NCIS». «Notre but a toujours été de rester fidèles à nos personnages et cette fidélité a toujours guidé les histoires que nous racontons et le chemin de ces personnages. Alors, en ce qui concerne le futur de Gibbs, comme les fans de la série ont pu le remarquer durant toutes ces années, il faut toujours compter sur lui», a écrit Binder dans un communiqué relayé sur Instagram.

Grâce à son rôle d’agent spécial, Mark Harmon peut voir l’avenir avec sérénité, au moins du point de vue financier. Ces dernières années, l’Américain était en effet payé 525 000 dollars par épisode, le classant dans le top 10 des acteurs de télé les mieux payés aux États-Unis. Sa fortune est aujourd’hui évaluée à 100 millions de dollars.

(L'essentiel/jfa)