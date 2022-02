Un César pour le cinéma luxembourgeois

La 47e cérémonie des César s'est déroulée vendredi à l'Olympia sous la présidence de Danièle Thompson, avec Antoine de Caunes en maître de cérémonie.

Avec sept trophées, «Illusions perdues» de Xavier Giannoli engrange le plus de récompenses dont celles du meilleur film, de la meilleure adaptation, des meilleurs costumes et des meilleurs décors. «Annette» de Léos Carax a décroché cinq César dont ceux de la meilleure réalisation et de la meilleure musique originale pour les Sparks.

Le Luxembourg sacré

Le cinéma luxembourgeois a également été récompensé. Stéphan Roelants et Mélusine Productions sont repartis avec un deuxième César du meilleur film d’animation pour «Le sommet des dieux». Un an plus tôt, c'est «Deux», coproduit par Donato Rotunno et Élise André qui avait été sacré.

Nommée dans la catégorie meilleure actrice, la luxembourgeoise Vicky Krieps est repartie bredouille.



Les principales récompenses



Meilleur film "Illusions perdues" de Xavier Giannoli



Meilleure réalisation Leos Carax pour "Annette"



Meilleure actrice Valérie Lemercier dans "Aline"



Meilleur acteur Benoît Magimel dans "De son vivant"



Meilleure actrice dans un second rôle Aissatou Diallo Sagna dans "La Fracture"



Meilleur acteur dans un second rôle Vincent Lacoste dans "Illusions perdues"



Meilleur premier film "Les Magnétiques" de Vincent Maël Cardona



Meilleur espoir féminin Anamaria Vartolomei dans "L'Evénement"



Meilleur espoir masculin Benjamin Voisin dans "Illusions perdues"

(L'essentiel/afp)