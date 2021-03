The Vivi réagit à son éviction de «The Voice France»

Près de trois semaines après son exclusion de «The Voice» par la production du jeu de TF1, le Français a enfin pris la parole. Et pas n’importe comment. The Vivi l’a fait en musique sur un morceau dont un extrait a été publié sur Instagram, avant sa sortie le 5 mars. Le rappeur de 21 ans n’y va pas par quatre chemins. «Nique les fachos qui veulent me défendre, je ne rentre pas dans vos sectes. Les journaux grimpent en vente car The Vivi était avec des potes en train de déconner il y a quatre ans, dis moi ce que faisait ton fils?», rappe-t-il dans ce court extrait vidéo où on le découvre une pelle à la main.

The Vivi avait été exclu du télécrochet après que de vieux tweets homophobes et racistes avaient refait surface. En dépit de ses excuses, TF1 avait décidé de ne pas continuer l’émission avec lui. Le rappeur avait fait se retourner les quatre coaches lors des auditions à l’aveugle avec son interprétation de «Suicide Social» d’Orelsan.

(L'essentiel/fec)