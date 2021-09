Netflix lance un abonnement gratuit au Kenya

C’est une première pour Netflix. La plateforme a lancé une nouvelle formule d’abonnement qui la rend disponible totalement gratuitement. L’offre, pour le moment uniquement lancée au Kenya, comporte tout de même quelques restrictions: seulement disponible sur les mobiles Android, elle ne permet d’accéder qu’à un quart du catalogue de films et séries TV.

«Aujourd’hui nous lançons un plan gratuit qui permet aux gens de profiter de Netflix sans publicité sur les téléphones mobiles Android au Kenya», a annoncé lundi la plateforme sur son site. Pas besoin pour l’utilisateur d’entrer des coordonnées bancaires, ni de souscrire à une période d’essai. Il lui suffit de créer un compte.

Un contenu payant

«Vous pourrez ensuite vous asseoir et regarder la plupart des séries et des films les plus populaires de Netflix, tout en profitant de nos recommandations personnalisées, du contrôle parental et des profils (y compris pour les enfants)», précise Cathy Conk, directrice de l’innovation produit chez Netflix.

Réservé aux utilisateurs âgés de 18 ans ou plus, ce nouvel abonnement ne permet par ailleurs pas le téléchargement de contenus pour les visionner hors-ligne, ni la diffusion vers une TV connectée. L’objectif de cette nouvelle offre est bien entendu d’attirer de nouveaux abonnés.

Les contenus «cadenassés» pourront être débloqués via un abonnement payant. «Si vous aimez ce que vous voyez, il est facile de passer à l’une de nos formules payantes afin de pouvoir profiter de notre catalogue», écrit encore Cathy Conk.

(L'essentiel/man)