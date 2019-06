Slash et ses acolytes ont su vendre du rêve

Son fidèle chapeau vissé sur sa célèbre chevelure, Slash quadrillait les quatre coins de la scène, appuyant ses riffs et ses solos ou sautillant en rythme. Toujours aussi cool dans son attitude, le guitariste de légende ne tirait jamais la couverture à lui, laissant parler son talent et ses cordes. Il dégainait tout de même sa double guitare sur la ballade «The One You Loved Is Gone» et envoyait un solo pharaonique, format XXL, à la fin du groovy «Wicked Stone».

Après que les Luxembourgeois Porn Queen, de retour pour l'occasion, aient chauffé la salle en début de soirée, Myles Kennedy s'emparait du micro sur l'enlevé «Call of the Wild». La complicité était évidente entre les musiciens. Le chanteur se régalait sur le fédérateur «Back From Cali» et l'efficace «Shadow Life», et cédait le micro au charismatique bassiste Todd Kerns le temps de deux morceaux, dont «We'll All Gonna Die».

S'il a retrouvé en 2016 les Guns N' Roses pour une tournée historique, Slash reprenait finalement peu de titre du groupe, à l'exception de «Nightrain». Paru en septembre dernier, le quatrième album solo de Slash s'intitule «Living the Dream». Le disque était largement à l'honneur, mardi, avec les singles «Boulevard of Broken Hearts», «Mind Your Manners», «My Antidote» ou «Driving Rain». Si le rêve en question peut s'avérer ironique, Slash et les siens savent parfaitement comment vendre du rêve à leurs fans.

(Cédric Botzung/L'essentiel)