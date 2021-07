Le DJ français SebastiAn va s'attaquer à Metallica

Le mythique groupe américain de metal fête en 2021 les 30 ans de son Black Album. À cette occasion, Metallica a proposé à plusieurs artistes de réinterpréter un titre de cette galette iconique. Surprise, Ed Banger, label français de musique électronique, a été contacté et a choisi un de ses poulains pour s’acquitter de la tâche.

SebastiAn, DJ français de 40 ans, n’a pas seulement voulu faire un remix. Il a décidé de réaliser un mash-up avec «Don’t Tread On Me» et «Nothing Else Matters». «L’amour de SebastiAn pour la musique cinématographique nous emmène dans un péplum avec James Hetfield (ndlr: voix de Metallica) en tant que portier. Il nous accueille dans son royaume dans une symphonie de samples et de cordes.

C’est comme le générique d’un film Marvel», a dit le patron d’Ed Banger sur Instagram. La date de sortie n’est pas connue. À noter encore que les recettes de ce morceau seront reversées à la fondation de Metallica et à celle du tennisman Novak Djokovic, qui a été choisie par SebastiAn.

