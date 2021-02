Taylor Swift poursuivie par un parc de loisirs

En choisissant d’appeler son disque sorti en décembre 2020 «Evermore», Taylor Swift a provoqué la colère d’un parc de loisirs situé dans l’Utah ouvert depuis 2018 et dont le nom est… Evermore. D’après les informations obtenues par TMZ, les propriétaires de l’attraction poursuivent la chanteuse de 31 ans en justice pour atteinte à une marque déposée. Ils affirment qu’ils possèdent les droits sur le nom Evermore et que l’interprète de «Willow» a commis une infraction en vendant des produits dérivés pour la promotion de son album.

Dans les documents présentés à la justice, l’équipe du parc explique que ses revenus ont diminué et que son site n’est plus aussi bien référencé sur Google depuis que le «Evermore» de Taylor Swift est disponible. Pour les propriétaires, le fait que le disque et l’attraction portent le même nom crée une confusion qui nuit à leurs résultats. Pire encore d’après eux, l’équipe de l’artiste était au courant qu’elle n’avait pas le droit d’utiliser la marque, mais elle ne s'en était pas souciée. Ils réclament des millions en dommages et intérêts.

Du côté de la chanteuse, on ne semble pas inquiet. La plainte est qualifiée de «futile» et le management de Taylor soutient que le PDG d’Evermore doit des millions de dollars en divers frais de construction pour son parc et que c’est la raison pour laquelle il a intenté cette action en justice.

(L'essentiel/jfa)