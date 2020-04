«J'ai toujours le besoin de créer un nouveau monde»

On ne présente plus le groupe emmené par le producteur Kadebostan. Ces deux dernières années, il a parcouru les scènes européennes, avec succès, pour défendre l'album «Monumental». Changement d'univers avec l'EP «Drama».

Pourquoi avoir maintenu cette sortie malgré le virus?

Kadebostan: Parce qu'en 2020, encore plus en période de confinement, on est à fond sur le digital. Les gens ont davantage de temps, ils sont à la maison, ils peuvent écouter de la musique. «Drama» sort d'ailleurs aussi via un clip de vingt minutes qui a été tourné à Istanbul.

Vous présentez cet EP comme une nouvelle ère.

Oui, c'est la quatrième. J'ai besoin de créer un nouveau monde à chaque fois. Kadebostany est fait pour ça. C'est moi avec plein de gens qui viennent et qui partent.

Vous avez commencé l'écriture de l'EP à Ibiza...

Oui. J'y ai donné un DJ set dans une soirée qui mélangeait hippies et top-modèles. Improbable et vachement inspirant. Autre influence, le film «La montagne sacrée» (1973) d'Alejandro Jodorowsky. Au niveau visuel et conceptuel, c'est taré. J'ai fait un amalgame entre le côté lumineux et hippie de l'île et ce film.

Qui chante en live, vu que Kristina, qui était votre voix, a quitté le groupe en 2019?

Pour l'instant, c'est Célia et Fang The Great qui chantent également sur l'EP. Dès le départ, j'ai voulu que notre nouveau show soit développé de telle sorte qu'on puisse accueillir des invités à la demande et les intégrer facilement par la suite.

