Shazam prédit quels artistes vont exploser en 2022

Chaque début d’année, Shazam s’amuse à jouer les devins. La plateforme de reconnaissance musicale a dressé la liste des cinq artistes qui, selon elle, vont exploser en 2022. Elle s’est basée sur de puissants algorithmes et des statistiques pour parvenir à de premiers résultats. Puis, c’est une équipe éditoriale d’Apple Music, qui détient Shazam depuis 2017, qui a affiné la recherche et a choisi cinq artistes. Voici les élus: Ayra Starr, DannyLux, Lyn Lapid (qui a déjà cartonné en 2021 avec le single «In My Mind»), Sad Night Dynamite et STAYC.

Voici ce que dit Apple pour chacun d’eux:

Ayra Starr: «Après un premier Shazam à Lagos, l’auteure-compositrice Ayra Starr s’est progressivement imposée avec son titre «Bloody Samaritan». Premier single de l’album «19 & Dangerous», ce titre présente une mélodie de violon et un beat afropop sensuel. Depuis sa sortie durant l’été 2021, ce jam vibrant est devenu la chanson la plus shazamée de l’année interprétée par une artiste féminine au Nigeria. Il propulse Ayra Starr en tête des révélations à suivre de près durant l’année à venir.»

DannyLux: «Les fans du duo californien Eslabon Armado connaissent probablement DannyLux. Le chanteur d’origine mexico-américaine a en effet signé une performance remarquée sur «Jugaste y Sufrí», une collaboration qui est devenue le titre mexicain régional le plus shazamé de 2021. Bien qu’officiellement sorti fin 2020, «Jugaste y Sufrí» a rencontré son public un peu plus tard sur TikTok. La communauté s’est également fascinée pour ce jeune auteur-compositeur qui réinvente les codes des corridos pour la nouvelle génération. Ainsi que le prédisent les statistiques, DannyLux va très certainement faire parler de lui en 2022.»

Lyn Lapid: «Lyn Lapid a bien compris que rendre son titre populaire sur les réseaux sociaux était souvent la clé du succès. Après les multiples partages de «Producer Man», elle a atteint de nouveaux sommets grâce à la ballade soul «In My Mind», sa chanson la plus shazamée dans six pays, dont le Brésil, l’Indonésie et les États-Unis. Accumulant d’ores et déjà les streams par millions, Lyn Lapid vise très haut pour 2022.»

Sad Night Dynamite: «Adepte des fusions sonores, Sad Night Dynamite s’est forgé une réputation pour ses mélanges d’electronica, de hip-hop et de Britpop. Sur sa première mixtape, qui porte son nom, le groupe combine les genres avec brio. Oscillant entre R’n’B et ambiance industrielle, «Demon», sur lequel figure aussi la musicienne sud-africaine Moonchild Sanelly, en est la preuve parfaite. Présent sur la bande-son du jeu «FIFA 2022», le titre est également devenu leur plus beau succès à ce jour dans les classements Shazam. Un résultat qui laisse présager le meilleur.»

STAYC: «En avril 2021, STAYC a signé une percée remarquée sur la scène K-pop avec le hit coloré «ASAP». Depuis lors, ce single bubblegum pop caracole en tête du classement Shazam sud-coréen. Tiré d’un deuxième album «STAYDOM», «ASAP» représente certainement le premier tube d’une longue série à venir pour ce girls band à l’univers kaléidoscopique et aux mélodies imparables.»

(L'essentiel/fec)