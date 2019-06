La série «Pose» est partie pour durer

Alors que la suite de «Pose» vient de démarrer, une nouvelle saison est déjà prévue. «Pose» a élevé notre culture et le paysage télévisuel comme peu de séries avant elle, et nous sommes honorés de nous associer aux co-créateurs Ryan Murphy, Brad Falchuk et Steven Canals pour une troisième saison», a déclaré John Landgraf, président de la chaîne dans un communiqué.

Pourtant, au départ, le scénario du feuilleton ne garantissait pas un succès populaire: on y découvre la culture queer de New York à la fin des années 1980, durant l'épidémie du sida, avec quatre femmes transgenres comme héroïnes. Les grandes chaînes trouvaient ce sujet «trop niche». C'est Ryan Murphy à qui l'on doit les séries à succès telles que «Glee» et «American Horror Story», qui a su convaincre la chaîne américaine FX.

(L'essentiel/lja)