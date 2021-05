Celle qui a volé une robe de Monica Geller

Si les tenues de son personnage Rachel Green, dans «Friends», faisaient les beaux jours de la presse mode dans les années 1990-2000, l’actrice Jennifer Aniston, elle, a flashé sur une robe de Monica Geller, le personnage incarné par son amie Courteney Cox. Et elle l’a tout simplement prise! «Je suis allée dans sa rangée de vêtements et j’ai pris une robe que Monica porte. Je l’ai toujours et je la porte encore à ce jour, elle me va. C’est une robe avec des petites fleurs, un décolleté en V et des petits froufrous sur les manches courtes», a-t-elle confié à People.

«Elle a sûrement été tendance puis passée de mode au moins quatre fois», a réagi Courteney Cox, ce à quoi son amie a rétorqué: «Ça sera toujours stylé.» La robe était portée par Monica dans l’épisode «The One with Rachel’s Other Sister» (Celui qui était vexé, en français), dans lequel on retrouve Christina Applegate dans le rôle d'Amy, la petite sœur de Rachel, qui s’incruste au dîner de Thanksgiving des amis.

Cette anecdote a en tout cas donné des regrets à Courteney Cox, qui n’a jamais rien pris sur le tournage.

