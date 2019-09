«J'ai sorti le 1er disque de rap luxembourgeois»

«L'essentiel»: Tu es de retour avec «De Papp». Pourquoi ce titre? T the Boss: C'est de l'egotrip, et aussi de l'ironie concernant les rapports jeunes/anciens. Et il faut rappeler que j'ai sorti le premier disque de rap luxembourgeois en 2001.

Comment se situe ce quatrième album solo dans ta discographie? C'est un peu l'aboutissement de mon évolution. Mes deux précédents albums étaient orientés rap classique pour l'un, et plus électro pour l'autre. Celui-ci est une synthèse entre les deux.

Tu as de nouveau collaboré avec DJ Scorpion? Oui, il a produit tous mes albums, et d'ailleurs nous avons évolué ensemble. Il y a aussi deux autres beatmakers sur l'album, StA et Lapobeats.

Quels thèmes y abordes-tu? Il y a toujours de l'egotrip, des sujets personnels ou des sons de motivation. J'évoque le suicide sur «Kämpf». J'ai plusieurs facettes, ce sont comme des instantanés. J'aime me défouler dans ma musique, avec des titres sombres comme «D'Rou virum Stuerm», et aussi distiller des messages positifs.

Peux-tu nous parler de la Release Party? Nous aurons plusieurs supports, Maka MC + BC One et Ragga. Nous avons bossé à fond sur les lumières et les vidéos, afin de proposer un show plus professionnel.

Quel regard portes-tu sur la scène rap luxembourgeoise? Je suis super content car il y a beaucoup de jeunes rappeurs, avec des gens qui les suivent, et pas mal de live.

T the Boss Ce jeudi, 20 h 30, à la Rockhal, à Esch-Belval. Entrée: 10 euros.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)