«C'est sûr, on ne va pas trop parler du Covid»

«L'essentiel»: Comment vivez-vous la crise sanitaire?

Morgane Cadignan: Je suis en quotidienne sur France Inter donc j'ai la chance de pouvoir travailler quasi tous les jours. Mais ça m'a manqué de ne pas pouvoir jouer mon spectacle sur scène. Parce qu'à la radio, on ne rencontre pas les gens qui nous écoutent.

Qu'est-ce qui vous inspire?

C'est ma génération, parler du quotidien. Je trouve ça rassurant de me dire qu'on a tous les mêmes mécaniques. Je fais de l'autodérision sur ma génération et sur moi-même, comme tout stand-upeur. Ma génération a fait des études et a pu mettre un peu de temps à se trouver et donc à gagner de l'argent. Et une fois qu'on travaille et qu'on a un salaire, on nous dit de ne plus consommer. C'est chiant (rire).

Qu'allez-vous présenter à l'Atelier?

On n'a pas trop pu tester les vannes, mais il y aura un peu de nouveautés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas trop parler du Covid. Je pense que les gens ont envie d'entendre autre chose.

(Recueilli par Noémie Koppe)