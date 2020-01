Justin Chambers dit adieu à Grey's Anatomy

L'annonce a fait l'effet d'une bombe auprès des fans de la série Grey's Anatomy. Alex Karev (Justin Chambers dans la vraie vie) ne sera plus. Après 15 ans en blouse blanche, l'acteur a décidé de quitter Grey Sloan Memorial Hospital.

«Ce n’est jamais le bon moment pour dire adieu à une série et à un personnage qui ont eu une si grande importance dans ma vie ces 15 dernières années. Depuis quelque temps cependant, j’espérais diversifier mes rôles et mes choix de carrière. Et, alors que je vais avoir 50 ans et que je suis béni avec une femme qui me soutient incroyablement et cinq enfants exceptionnels, le temps est venu», a-t-il expliqué dans un communiqué, repris par Glamour.

Justin Chambers quitte #GreysAnatomy après 15 ans. Je me doutais depuis un moment que ça allait arriver, ce qui ne m’empêche pas d’être en PLS pic.twitter.com/lNinurWIEL — Camille Sanson (@CamilleSanson) January 11, 2020

La plus longue série de l'histoire de la télévision américaine perd l'un de ses piliers, le docteur Karev était l'un des premiers personnages de la série. Après avoir dit adieu à Izzie, George, Cristina, Derek, Mark ou encore Lexie, les fans vont encore perdre l'un de leurs personnages favoris.

Un mois plus tôt, l'acteur célébrait les 15 ans de la série par un post Instagram, en remerciant la production. Rien ne laissait présager une telle décision.

Mais son départ précipité ne serait pas le pire. Alors que la saison 16 est actuellement diffusée aux États-Unis, le dernier épisode où apparaît Justin Chambers aurait déjà été retransmis à la télévision, révèle The Hollywood Reporter. Il s’agirait de l’épisode 8 de la saison 16.

On connaît déjà qui le remplacera. Le docteur Cormac Hayes (Richard Flood) sera le nouveau chef de service pédiatrique. En espérant qu'il parvienne à sécher les larmes des fans les plus déprimés.

