Selena Gomez de retour avec «Lose You To Love Me»

Quatre ans après la sortie de son dernier album «Revival», Selena Gomez signe son grand come-back musical avec sa nouvelle chanson «Lose You To Love Me», dont le clip - en noir et blanc et réalisé à l'aide d'un iPhone - a été mis en ligne sur Youtube.

Dans ce morceau, la star américaine de 27 ans revient explicitement sur son idylle tumultueuse avec Justin Bieber. Le couple, qui s'était rencontré en 2010, a connu des hauts et surtout beaucoup de bas pendant de longues années, pour rompre définitivement en mars 2018. Quelques mois plus tard, le chanteur annonçait ses fiançailles avec le mannequin Hailey Baldwin. Face à la nouvelle, Selena Gomez a vu son monde s’effondrer, jusqu'à s'éclipser quelques mois en établissement psychiatrique.

«J'avais besoin de te haïr pour m'aimer»

«Tu m'as promis le monde et je t'ai cru/ Je t'ai fait passer en premier et tu adorais ça/ Cette danse me tuait lentement / J'avais besoin de te haïr pour m'aimer/ En deux mois, tu nous as remplacés/ Me donnant l'impression que je le méritais», chante-t-elle dans «Lose You To Love Me», qui s'avère être une véritable lettre d'adieu à son passé amoureux.

Sur son compte Instagram, la jeune femme a tenu à remercier ses fans pour leur soutien. «Merci à vous tous d'être à mes côtés dans les bons et les mauvais moments. Je ne pourrais rien faire sans vous tous et je suis impatiente de commencer ma prochaine aventure avec vous», a-t-elle écrit.

(L'essentiel)