Le parcours d'Andrés Iniesta, génie du football

Iniesta, c'est...



669 matches disputés avec le FC Barcelone,



114 passes décisives aux côtés de Messi et Cie,



57 buts sous les couleurs blaugrana,



31 trophées avec Barcelone (4 Ligues des champions, 3 Supercoupes d'Europe, 3 Mondiaux des clubs, 8 championnats d'Espagne, 6 Coupes du Roi et 7 Supercoupes d'Espagne),



125 sélections avec l'équipe nationale espagnole,



3 titres majeurs avec la Roja (1 Coupe du monde en 2010, et 2 championnats d'Europe des nations en 2008 et 2012).

Un palmarès ahurissant, un talent exceptionnel, une personnalité attachante: Andrés Iniesta restera comme un des plus grands joueurs de foot de son époque. Un documentaire intitulé «Le héros inattendu» lui rend hommage en revenant sur son parcours, qui n'a pas toujours été un conte de fées.

On apprendra notamment dans ce documentaire à quel point ses débuts ont été difficiles, alors qu'il avait intégré le centre de formation barcelonais. «Ça a commencé comme un véritable cauchemar, est-il expliqué. À la Masia, il était littéralement seul et son père disait: «Nous allons le ramener à la maison». C'était horrible. Il a entrepris un voyage dans l'obscurité. Personne n'est jamais préparé à une telle épreuve».

«Unique», «classe»

Mais la classe d'Andrés Iniesta a fini par éclater au grand jour. Entre autres témoignages, Pep Guardiola explique: «Je me rappelle avoir appelé Santiago Segurola (NDLR: un journaliste sportif de référence en Espagne) pour lui dire que je venais de voir un joueur qui était vraiment bon».

Suivent une pluie d'hommages. Andrés Iniesta est successivement qualifié d'«unique» (Messi), «classe» (Guardiola), «fantastique» (Puyol), «exemplaire» (Eto'o), «spécial» (Ramos) ou encore «magicien» (Neymar). Le mot de la fin à Lionel Messi qui parle de lui comme du «meilleur danseur avec un ballon que j'aie vu».

Ce documentaire sera diffusé à partir du 23 avril sur Rakuten TV, la chaîne de streaming vidéo qui est aussi le sponsor maillot du FC Barcelone - évidemment.

(L'essentiel/Sport-Center)