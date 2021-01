Jean-​​Claude Van Damme, le pire invité de «Friends»

Il y a 25 ans, le 28 janvier 1996, l'épisode le plus regardé de la série «Friends», «Celui qui retrouve son singe», était diffusé pour la première fois aux États-Unis. Dans ce double-épisode où Ross retrouve son singe Marcel, de grandes stars rejoignent la bande des six amis: Julie Roberts, Brooke Shields mais également Jean-Claude Vandamme. Les fameux «muscles de Bruxelles» compliqueront un peu le tournage de l'épisode, qui sera regardé par 53 millions de personnes en direct.

Les créateurs de la série sont revenus sur quelques anecdotes croustillantes pour The Hollywood Reporter. «Jean-Claude aurait pu tomber dans la catégorie "Avec qui est-ce plus difficile de travailler, lui ou le singe?"», a expliqué Warren Littlefield, l’ex-président de NBC Entertainment. L'acteur belge n'a en effet pas laissé de très bons souvenirs.

«Arrogant et pas préparé»

Kevin Bright, le cocréateur de la série avec David Crane, se souvient que JCVD est arrivé sur le plateau avec «trois ou quatre heures de retard». «Avec David, on s’est dit qu’on allait se présenter et lui demander s’il avait des questions. On est allés le voir et il a dit: "Non! D’abord, je retiens les répliques. Vous me donnerez le feeling ensuite". Je n’arrivais pas à y croire!».

L'acteur a complètement «gâché la journée de tournage», se rappelle le réalisateur Michael Lembeck. «Il n'est pas préparé et arrogant». Durant l'interview, il revient sur un évènement qui l'a particulièrement révolté. «On a d'abord tourné une scène avec lui et Jennifer (Aniston). Puis elle s'approche de moi et me dit: "Lem, veux-tu me rendre service et lui demander de ne pas mettre sa langue dans ma bouche quand il m'embrasse?" Après lui avoir fait la remarque, nous tournons une scène avec Courteney Cox. Et là Courteney me demande: «Lem, est-ce que tu peux lui dire de ne pas mettre sa langue dans ma bouche?», explique le réalisateur. «Je n’arrivais pas à y croire! J’ai dû lui dire encore une fois, un peu plus fermement». Kevin Bright se rappelle également de l'affaire en question, «Jennifer m'en a parlé et je me souviens lui avoir dit que peut-être il ne comprenait pas qu'on était au cinéma? On le lui a demandé à plusieurs reprises».

Le jeu d'acteur du comédien n'a pas non plus convaincu l'auteur de la partie 2 de l'épisode, Michael Borkow. «Ce n'est pas une star de la comédie, et je pense que ça s'est vu. D'un autre côté, nous n'avions pas besoin qu'il soit drôle. Nous avions besoin d'une grande star hollywoodienne pour laquelle les filles se battraient et il a fait ça très bien». Les représentants du Belge n'ont pas souhaité réagir.

(mm/L'essentiel)