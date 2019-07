Emeli Sandé a dû changer de nom à cause d'Adele

Parfois, dans la vie, il faut savoir s'avouer vaincu face à plus fort que soi. Et même, en conséquence, devoir changer de nom. C'est ce qui s'est passé pour la chanteuse Emeli Sandé. Au début de sa carrière, elle se faisait appeler Adele Sandé, Adele étant son prénom et Emeli son deuxième prénom. Malheureusement pour elle, Adele, la superstar aux millions d'albums vendus, est arrivée sur le devant de la scène...

L'histoire du changement de nom remonte à 2007 juste après les Brit Awards au cours desquels Adele a remporté le Critics' Choice Award. «Tout le monde m'appelait pour me féliciter. Je ne comprenais pas de quoi les gens me parlaient. Ils pensaient tous que j'avais gagné un Brit Award alors que j'étais en train d'étudier en Écosse», a raconté Emeli Sandé, 32 ans, à Sky News. «Quand Adele a explosé, je me suis dit que la bataille était perdue d'avance. Aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix d'Emeli.», s'est-elle félicitée. Ce d'autant plus que ce prénom a une importance toute particulière pour l'artiste puisque c'était le prénom que portait sa grand-mère. «Elle était Emeli première, je suis Emeli II. En fait, artistiquement, je vis à travers son héritage», a-t-elle détaillé.

(L'essentiel/fec)