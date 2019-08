«TPMP» bientôt interdit aux moins de 12 ans?

Le 11 février 2019, Jean-Marie Bigard avait choqué bon nombre de téléspectateurs en racontant une blague sur le viol dans le programme animé par Cyril Hanouna. Plusieurs personnes avaient alors saisi le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), qui a publié sa réponse, début août 2019.

«Le CSA a relevé le caractère particulièrement cru et violent de la plaisanterie et a appelé fermement l'attention des responsables de la chaîne sur le risque de banalisation de comportements inacceptables que pourrait véhiculer ce type de séquences», est-il écrit sur le site du gendarme français de l'audiovisuel.

Le CSA ajoute qu'il a constaté que des séquences inadaptées à un jeune public ont été diffusées trois fois entre 20h40 et 21h15, et a donc enjoint à la direction de C8 d’être plus attentive à ce qui se déroule dans «Touche pas à mon poste», sous peine de devoir diffuser l'émission après 22h. En effet, «la réitération de tels constats sur de nouvelles émissions pourrait entraîner la classification du programme en catégorie III», indique le CSA, ce qui voudrait dire qu'il serait interdit aux moins de 12 ans et donc pas diffusable avant la deuxième partie de soirée.

Cyril Hanouna a réagi sur Twitter et parle d'une «vieille histoire» ressortie par un site d'infos en manque de clics. «TPMP» sera bien à 19h la saison prochaine, et même peut-être plus tôt! Je vous tiens au courant, et n'écoutez pas les bouffons qui écrivent n'importent quoi», a-t-il fait savoir.

pour la peine je vais vous donner de l’info ! @TPMP pour fêter ses 10 ans commencera comme à l époque à 18h30 et il y aura une très grosse partie médias de 19h à 20h30 comme à l époque de f4 avec toutes les rubriques et bien sûr bcp de darkas! @TPMP de 18h30 a 21h et quelques — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 5, 2019

(L'essentiel)