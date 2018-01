La série mise à l'honneur par la poste britannique

Daenerys Targaryen, Jon Snow et Arya Stark figurent parmi les personnages de la série américaine à succès Game of Thrones mis à l'honneur dans une série de 15 timbres commercialisés par la poste britannique à partir du 23 janvier. Ces timbres sont émis «pour marquer l'importante contribution britannique à la série» aux multiples récompenses de la chaîne américaine HBO, a indiqué l'opérateur postal britannique dans un communiqué.

En tout, dix personnages évoluant dans les sept premières saisons de la série, adaptation des romans fantastiques de George R.R. Martin, seront représentés sur ces timbres d'une valeur unitaire de 65 pence (environ 73 centimes d'euro). La majorité d'entre eux sont interprétés par des actrices et acteurs britanniques alors que le tournage de la série, dont la dernière et huitième saison est attendue en 2018 ou 2019, a notamment eu lieu en Irlande du Nord.

Cinq autre timbres représentent le Trône de fer, le Roi de la nuit et ses Marcheurs blancs, des loups-garous, des dragons et des géants. «Comme la série, ils vont être très populaires», prédit Royal Mail sur son site internet, où les timbres et produits associés (livrets, médailles, éditions limitées, etc.) peuvent être précommandés.

(L'essentiel/ AFP)