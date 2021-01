Tête-​​à-​​tête avec Macron et les influenceuses

Nous avions eu la chance de le recevoir dans nos locaux, fin octobre 2019, lorsqu'il faisait la promotion du festival «L'essentiel du Rire» à Differdange. Quinze mois plus tard, force est de constater que Pierre-Emmanuel Alias PE n'a rien perdu de sa répartie, même s'il a dû s'adapter aux contraintes sanitaires actuelles liées à l'épidémie de Covid-19. Via différentes plateformes vidéos, faute de pouvoir se produire sur scène depuis plusieurs mois déjà, l'humoriste belge fait un carton sur les réseaux sociaux en détournant les stories de plusieurs personnalités. Le principe est simple, mais il fallait y penser, et le résultat connaît un vrai succès, si l'on en croit le nombre de partages et de réactions.

La première vidéo de ce genre, réalisée par PE, a été publiée le 19 décembre 2020. Intitulée «Conversation avec un certain Macron», on y voit Pierre-Emmanuel interagir virtuellement avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui venait alors, deux jours plus tôt, d'être testé positif au Covid-19. La séquence est courte et efficace (68 secondes) et à chaque réplique, on voit l'humoriste s'intercaler dans un dialogue de sourd qui donne un relief humoristique à cette conversation totalement improbable. La vidéo a été vue plus de 406 000 fois sur Facebook: de quoi saluer le travail de PE et l'encourager, surtout, à continuer de la sorte.

Depuis une semaine, toujours sur le même ton, Emmanuel Macron a cédé sa place, en haut de l'affiche, à trois influenceuses et le public répond une nouvelle fois présent pour l'occasion. Les séquences «J'adore discuter avec Nabilla», plus de 53 400 vues, «Une rencontre inattendue... je me baladais tranquillement sur TikTok», plus de 187 700 vues, ou encore «La culture du vide», plus de... 782 900 vues, font un véritable carton sur la page Facebook de l'artiste qui a visiblement trouvé le bon créneau. Entre des répliques personnelles assassines et des influenceuses qui s'expriment, comme souvent, de manière très superficielle.

La culture du vide... Publiée par Pierre-emmanuel Alias PE sur Lundi 18 janvier 2021

Une rencontre inattendue... je me baladais tranquillement sur TikTok quand soudain... Publiée par Pierre-emmanuel Alias PE sur Mardi 12 janvier 2021

J’adore discuter avec Nabilla... Publiée par Pierre-emmanuel Alias PE sur Lundi 11 janvier 2021

(fl/L'essentiel)