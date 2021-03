«Le jeu de la dame» va être adapté en comédie musicale

Énorme succès de Netflix, «Le jeu de la dame» pourrait connaître une adaptation plutôt surprenante. D’après les informations obtenues par Deadline, le roman de Walter Tevis publié en anglais en 1983 serait sur le point de devenir une comédie musicale.

La société de production Level Forward a en effet acheté les droits de représentation au théâtre de l’histoire et a dans l’idée de la mettre en scène en musique. Dans un communiqué, Adrienne Becker, directrice générale de Level Forward et la productrice Julia Denetz ont indiqué qu’adapter «Le jeu de la dame» en comédie musicale était un privilège. «Cette histoire fait écho à nos luttes actuelles pour l’égalité de genre et de race et nous avons hâte de faire avancer ce projet», ont-elles déclaré.

Disponible depuis le 23 octobre sur Netflix, la minisérie met en scène Beth Harmon, une orpheline prodige des échecs qui s’impose dans un monde dominé par les hommes tout en luttant contre ses addictions. La fiction, dont l’actrice principale est Anya Taylor-Joy, a reçu deux Golden Globes et deux Critics Choice Awards. Elle a été vue par plus de 62 millions de personnes durant le mois qui a suivi sa mise en ligne, en faisant la minisérie la plus vue de la plateforme de streaming.

(L'essentiel/jfa)