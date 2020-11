Charles et Camilla sont bombardés de «Diana»

Attendue depuis un an, la quatrième saison de la série «The Crown» est sortie le 15 novembre sur Netflix. Les fans attendaient tout particulièrement la suite des aventures de la famille royale britannique, puisqu’était venu le temps d’aborder la relation chaotique entre le prince Charles et Diana.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les créateurs de la série n’ont rien épargné au prince de Galles: cruel et odieux avec sa jeune épouse, Charles ne pense qu’à rejoindre Camilla à la moindre occasion, laissant Diana seule et désespérée.

Si l’on sait tous que l’amour qui lie Charles et Camilla n’a rien d’une fiction, de nombreux adeptes de «The Crown» semblent avoir oublié que la série n’est pas un documentaire, mais une fiction. Les scénaristes se sont entourés d’une solide équipe d’historiens et de consultants pour que leur récit colle le plus possible à la réalité, mais certaines libertés ont été prises. Ainsi, contrairement à ce que laisse croire la saison 4, Charles n’a pas entretenu de liaison avec Camilla tout au long de son mariage avec Diana. Le prince de Galles a en fait cessé de voir sa maîtresse pendant plusieurs années.

Une pause de plusieurs années

Comme l’explique Time, les biographes ne sont pas tous d’accord sur la durée de la pause observée par Camilla et Charles. Mais il semblerait que le couple illégitime ait renoué autour de 1986, alors que le mariage du prince et de la princesse de Galles était en lambeaux. Faisant mal la distinction entre réalité et fiction, de nombreux admirateurs de Lady Di se défoulent actuellement sur le compte Instagram du prince Charles et de la duchesse de Cornouailles.

Sous la dernière publication consacrée à Camilla, le prénom de la princesse de Galles apparaît un nombre incalculable de fois: «Diana» est partout, et les commentaires assassins ne manquent pas: «Charles était infidèle et a épousé Diana pour les héritiers, il pensait qu’elle était jeune et naïve et qu’elle le laisserait aller voir ailleurs… tous les problèmes venaient de Camilla. Dites-vous juste que si cela n’était pas arrivé, Diana serait en vie», peut-on notamment lire. Un nouveau coup dur pour le couple, qui a lutté pendant de très nombreuses années pour acquérir une popularité acceptable après le décès tragique de Lady Di en 1997.

«L’idée dans la série qu’il a entamé son mariage avec cynisme dans le but de continuer avec Camilla et de mettre sa nouvelle femme de côté est extrêmement malhonnête et préjudiciable. C’est tout simplement faux», s’indigne Sally Betel Smith, biographe interrogée par le «Daily Mail». Rédactrice en chef du magazine Majesty, Ingrid Seward abonde: «The Crown est une représentation très unilatérale, qui est en fait la version de Diana. Ce qui est triste pour les gens qui la regardent, c’est qu’ils vont la prendre comme la véritable histoire, ce qui n’est pas du tout le cas.»

(L'essentiel/Joëlle Charrey)