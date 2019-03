Manu Payet effectue son grand retour sur scène

Après avoir tourné dans de nombreux films, Manu Payet fait son grand retour sur scène, avec son nouveau spectacle, «Emmanuel».

Votre premier spectacle date de 2007. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour revenir sur scène?

Manu Payet: J'étais occupé ailleurs. Je n'ai pas vu le temps passer. La scène n'a pas vraiment eu le temps de me manquer parce que j'ai fait d'autres choses, mais quand je m'y suis retrouvé lors de ma deuxième représentation, je me suis rendu compte de ce à côté de quoi je passais. Je me suis dit que j'aurais été triste de ne plus le faire.

De quoi parle votre spectacle?

C'est inspiré de ma vie personnelle. Au fil des dates, je me suis rendu compte que je racontais des histoires que tout le monde vit au travers des miennes. J'ai trouvé touchant de voir des gens me dire à la fin du spectacle: «Manu, on a ri à en avoir mal aux joues. T'as mis une caméra chez nous, ce n'est pas possible!» C'est là que je me suis dit qu'on se ressemblait tous énormément. Ce spectacle célèbre nos ressemblances. J'évoque aussi beaucoup la sévérité des parents quand on est gamin. Surtout à mon époque où l'éducation était plus sévère qu'aujourd'hui.

Vous vous moquez un peu de votre mère dans le spectacle. Comment réagit-elle?

Elle le prend bien, même si elle m'a dit que je la charriais un peu trop. Ma mère, qui est à la retraite aujourd'hui, enseignait le catéchisme. Vous imaginez le cocktail, ce n'est pas un mojito! (rire) Alors quand mes parents ont compris que je voulais devenir artiste, cela a été très compliqué pour eux.

Vos parents vous ont-ils soutenu dans votre choix de carrière?

Pas du tout! J'ai commencé par être animateur radio après avoir arrêté mes études sans le leur dire. Quand ma mère l'a appris, elle s'est effondrée. J'aurais braqué une banque, cela aurait été pareil! Pour elle, le métier de comédien, c'était juste de la fantaisie et non de la culture. Aujourd'hui, elle fait enfin le lien. Elle réalise qu'elle a mis du temps à le comprendre, même si elle ne connaît pas bien mon milieu professionnel. Pour ma famille, il n'y avait que le labeur qui comptait dans un métier. Aujourd'hui encore je me trimbale cette culpabilité transmise par mon éducation.

Auriez-vous pu faire un autre métier?

J'avais imaginé être prof d'anglais. Ça m'aurait sûrement plu.

Comment faites-vous quand vous êtes en panne d'inspiration?

C'est parfois angoissant. Là je suis en train d'écrire un film et j'arrive à un stade où je ne suis plus inspiré, mais je sais que ça viendra.

Quelle différence y a-t-il entre les tournages de films et la scène ?

Pour un comédien qui sait se produire dans un one-man-show, c'est une chance de pouvoir rencontrer son public. Il y un vrai contact. Ce n'est pas comme un film qui sort à des centaines de kilomètres. Je suis là avec eux et la soirée leur appartient.

Avez-vous le trac avant de monter sur scène ?

Oui toujours! Pour le surmonter, je monte sur scène. J'y vais, je me lance. Parfois le trac part vraiment lentement. Parfois c'est plus rapide. Ça dépend.

Le public est-il très différent suivant les villes où vous vous produisez?

Oui, il y a des endroits où les spectateurs sont plus réservés, ils rigolent moins fort. Mais on finit par connaître les publics où on va et on s'adapte. J'aime beaucoup le public suisse parce que j'aime bien ce qui le fait rire. Mon trac vient aussi de là, parce que j'espère toujours que mes sketchs vont le faire rire. Mais je ne modifie pas mon spectacle pour autant, même si je peux parler de vos régions car je commence à bien connaître votre pays depuis le temps que je viens chez vous. J'ai joué à Genève l'autre jour. C'était dingue, vraiment super! On aurait dû tourner le DVD là!

Préférez-vous le cinéma ou le one-man-show?

J'aime vraiment les deux. Et je suis un vrai cinéphile aussi. Je vois énormément de films. On imagine souvent que parce que je suis un comique, je ne regarde que des comédies et uniquement quand je tombe dessus par hasard. En réalité, je vais au cinéma toutes les semaines et quand je suis chez moi, je regarde des films. Petit, je regardais aussi des spectacles. J'ai la chance d'avoir ces deux amours que je peux exercer.

