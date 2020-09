Sexion d’Assaut fait son retour sur scène

C’est une petite bombe que le patron de la Défense Arena à Paris a lâché, probablement sans faire exprès, dans une interview sur RMC Sport. Selon le Français, Sexion d’Assaut viendra jouer dans sa salle en janvier 2021.

«On a remboursé ou replacé 450 000 places à cause de la pandémie. On n’a aucun artiste, j’espère que ce sera pour l’année prochaine. Un concert est programmé pour fin janvier, il s’agit de Sexion d’Assaut, la reformation du groupe avec Gims», a dit Jacky Lorenzetti. Il n’en fallait pas plus pour les sites consacrés au hip-hop reprennent la nouvelle et que les fans s’enflamment.

Mouv.fr rappelle que le groupe emmené par Gims et Black M «alimente depuis longtemps le mystère autour du grand «Retour des Rois», un prochain album très attendu. D’ailleurs en mars 2020, Gims avait dit lors d’un direct sur Instagram que ce disque était pratiquement prêt et que la formation était en négociation pour savoir quand et avec quel label le sortir.

(L'essentiel/fec)