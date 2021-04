Après Disney Channel, elle cartonne dans le X

Si de nombreuses anciennes actrice X rêvent de se reconvertir dans le cinéma traditionnel, Maitland Ward, elle, a choisi de mener sa carrière à l’inverse. Révélée dans la série «Boy Meets World», sur Disney Channel, en 1998, la comédienne américaine a vu les propositions de rôles se raréfier au fil des années. Elle s’est alors reconvertie dans la pornographie, en 2019.

Une décision surprenante que la sulfureuse rousse de 44 ans ne regrette pas. «Le porno est une industrie où les femmes peuvent prospérer», assure-t-elle au Sun. Récompensée à de multiples reprises pour ses films pour adultes, Maitland n’en revient pas. «C’est comme si je renaissais! Ma carrière a été encensée, même par des groupes de gens que je ne soupçonnais pas. Les jeunes femmes ont été les plus présentes et expressives. Elle me disent que de me regarder m’approprier ma vie et ma sexualité, sans en avoir honte, leur donne de la force.»

Chose encore plus étonnante: la nouvelle profession de Maitland lui ouvre à nouveau les portes du petit écran. Elle a décroché un rôle dans la série «The Big Time». La belle y incarnera une star du X qui s’associe à un scénariste pour ressusciter un studio en faillite. «Le porno m’a rendu ma carrière de comédienne», constate-t-elle avec amusement.

(L'essentiel/lja)