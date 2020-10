Le Luxembourg en finale de «The Voice Kids»

Une candidate venue du Grand-Duché s'est qualifiée, samedi soir, pour la finale du télécrochet de TF1, «The Voice Kids». Il s'agit de Naomi, 12 ans. Pour cette demi-finale, les candidats avaient le choix de leur chanson. «Kendji m’a conseillé de passer d’une voix de tête à une voix pleine, pour trouver l’émotion juste», avait confié Naomi à L'essentiel avant la diffusion de l'émission. Et c'est donc avec «I'll never love again», de Lady Gaga, qu'elle a fait sensation et obtenu son ticket pour la dernière marche du concours de chant.

«C'est incroyable de chanter comme ça à son âge», a lancé Kendji. Le coach de l'adolescente confiant même avoir «des frissons» quand sa protégée est sur scène. Naomi a reçu une standing ovation du public et de l'ensemble des membres du jury sitôt sa prestation poignante terminée. «Ce soir tu t'es révélée», s'est permise de commenter Jenifer, validant le fait que la résidente du Luxembourg est bien parmi les favoris pour remporter «The Voice Kids» cette année.

#TheVoiceKids

Après Queen et Adèle, Naomi s’attaque à une autre icône de la chanson !

Son coach @GIRACKENDJI est ravi ! ????

RDV samedi à 21H05 sur @TF1 & @MYTF1 pic.twitter.com/KqPrUbZc5K — The Voice Kids TF1 (@TheVoice_TF1) October 1, 2020

L'aventure s'arrête pour la petite Léna

En revanche, l'aventure s'arrête là pour Léna, autre chanteuse venue du Grand-Duché. Du haut de ses 8 ans, la mascotte du programme ces dernières semaines, avec sa fraîcheur, s'est présentée sur scène avec une chanson de Jenifer, son coach et «chanteuse préférée». Mais le côté pétillant de la petite fille qui réside à Gondrange, et l'interprétation du titre «Les choses simples», n'auront pas été suffisants cette fois face à la qualité de ses concurrents à ce stade de l'émission.

«Pour moi, ce n’est pas une compétition. Je ne serai pas déçue, et je continuerai à chanter et à danser après l’émission», avait d'ores et déjà prévenu la fillette dans nos colonnes. «J'ai été séduite, depuis le début, par sa voix sans artifice, c'est ce qu'on aime et ça fait du bien», a confié Jenifer au sujet de Léna, son «petit bijou», même si elle ne l'a pas choisie pour disputer la finale.

#TheVoiceKids

Comment bien se préparer avant sa 1/2 Finale de The Voice Kids ? ✨

Karine Ferri a demandé à Lena juste avant sa prestation

RDV ce soir pour la 1/2 Finale de The Voice Kids sur @TF1 et @MYTF1 ✌️ pic.twitter.com/d1aPeiHBrZ — The Voice Kids TF1 (@TheVoice_TF1) October 3, 2020

(L'essentiel/Nicolas Chauty)